Клуб «Валдай» в Казани: глобальные вызовы, безопасность, интеграция экономик

От бывших президентов до глав корпораций

Центральноазиатская конференция клуба «Валдай» состоится в здании Национальной библиотеки Татарстана и пройдет преимущественно в режиме очного участия. Ожидается, что в конференции примут участие более 60 экспертов из 16 стран – России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.

Как сообщают организаторы, местом проведения конференции Казань выбрана не случайно. Регионы Поволжья, Урала и Западной Сибири больше всего развернуты к Центральной Азии с исторической и экономической точек зрения. Немаловажную роль играют и гуманитарные контакты: медицинские специалисты из Татарстана выезжали в Казахстан и Узбекистан для оказания помощи пострадавшим от пандемии коронавируса.

Государствам Центральной Азии долгое время не уделялось достаточного внимания на экспертном уровне. Клуб «Валдай» решил восполнить этот пробел. По сложившейся традиции среди гостей заседания будут действующие и бывшие политики, представители власти и бизнеса. Среди них замминистра здравоохранения России Олег Салагай, помощник Президента Казахстана Ерлан Карин, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Элдор Арипов, бывший советник Премьер-министра Киргизии Кубатбек Рахимов и другие.

Чтобы вопросы, имеющие особую важность для Центральной Азии, рассматривались наиболее объективно, к обсуждению приглашены эксперты с глубоким пониманием специфики различных региональных сюжетов. Среди них бывший Президент Афганистана Хамид Карзай, старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи.

Иммунитет к политическому радикализму

Отношения с ближайшими соседями всегда были одним из внешнеполитических приоритетов России. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. За это время Россия и страны Центральной Азии прошли большой путь по становлению государственности и определению своего места в региональных и международных делах.

Неправильно утверждать, что Россию и «центральноазиатскую пятерку» связывает лишь общее советское прошлое. Скорее, это общее настоящее, созданное совместными усилиями за эти 30 лет в рамках таких организаций, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ, и на двусторонних треках.

Эксперты Валдайского клуба не раз отмечали, что характерной чертой современного мира является разрушение миропорядка, который возник после холодной войны. За последние годы появилось много факторов, меняющих поведение участников мировой политики, включая укрепление роли суверенных государств, сжатие глобальных свобод в области торговли, информационно-технологического обмена, ослабление международных институтов. Поскольку Россия и Центральная Азия являются участниками политического диалога и единого глобального рынка, им необходим диалог о координации планов развития.

Центральная Азия и Россия важны друг для друга также с точки зрения безопасности. За последние годы государства подтвердили свою способность сопротивляться проявлению политического радикализма, который присутствует на Ближнем Востоке и в Афганистане. Ни одно из центральноазиатских государств не оказалось жертвой подобного радикализма: в этих странах сформированы устойчивые политические режимы, способные обеспечивать контроль в сфере безопасности. Россия вносит один из наибольших вкладов в борьбу с негативными проявлениями религиозного радикализма, а центральноазиатские страны располагают существенным ресурсом для сотрудничества в данной сфере.

Афганистан продолжает оставаться очагом озабоченности для всей Евразии. После объявленного Президентом США Джо Байденом ухода американцев из этой страны может возникнуть вакуум безопасности, с которым придется считаться центральноазиатским республикам. Эта тема, без сомнения, будет обсуждаться на заседании клуба «Валдай», в том числе при участии Хамида Карзая.

Живая дискуссия о будущем Центральной Азии

Не секрет, что Россия является крупнейшим экономическим партнером стран Центральной Азии. Наша страна наращивает торговлю с Казахстаном и Киргизией. В центральноазиатском регионе действуют более 10 тысяч российских и совместных предприятий. В марте 2021 года состоялся запуск крупнейшего проекта в истории российско-киргизского экономического сотрудничества – Таласского золоторудного комбината. А в Казахстане c декабря 2020 года налажено производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», продолжаются переговоры об открытии локальных производств российской вакцины в Узбекистане и Киргизии.

Особый интерес для центральноазиатских республик представляет российский рынок труда. Отношения России с государствами региона характеризуются растущей взаимной открытостью. Режим передвижения между Россией и странами региона на сегодняшний день является одним из наиболее либеральных, несмотря на ограничения в связи с пандемией.

Заседание экспертов клуба «Валдай» будет проходить в Казани два дня. Программа конференции включает четыре сессии и открытую дискуссию. Открытие конференции, первая сессия и заключительная дискуссия будут транслироваться на сайте клуба. Ожидается, что на открытии заседания к экспертам обратится Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В первый день конференции – 20 мая пройдут три сессии, посвященные последствиям пандемии, общим угрозам безопасности и новым окнам возможностей для мировой экономики. Во второй день – 21 мая состоится одна сессия и открытая дискуссия со всеми участниками конференции. Ее название звучит так: «Какое будущее для «особых» отношений России и стран Центральной Азии».

Вместо традиционного закрытия заседания в Казани запланирована живая дискуссия. Любой участник сможет высказаться по важному с аналитической и экспертной точки зрения сюжету относительно Центральной Азии. Открытая дискуссия обещает стать динамичным обсуждением тех вопросов, которые не затрагивались на основных сессиях, и предоставит возможность для изложения уникальных экспертных оценок.

И хотя заседание не предполагает отдельной сессии для обсуждения роли внерегиональных игроков в Центральной Азии, этот вопрос проявит себя в разных частях дискуссии. Для США и стран Евросоюза ситуация в центральноазиатском регионе имеет важное значение. В то же время для Китая Центральная Азия – соседский регион, важный сухопутный маршрут, соединяющий Китай с Европой и Ближним Востоком, активно вовлеченный в реализацию проекта «Пояс и путь».