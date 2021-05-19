Эксперты России, СНГ и Евросоюза: в Казанском Кремле рассказали о подготовке к «Валдаю»

В Казани обсудят взаимодействие России и стран Центральной Азии

Завтра в Казани начнется центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира — совместный путь в будущее». В работе первой сессии примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Клуб «Валдай» создан в 2004 году и за это время собрал большой пул экспертов, более 1 тыс. представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. В их число входят профессора крупнейших мировых университетов — Гарвардского, Колумбийского, Стэндфордского и многих других», — рассказала Галимова.

Центральноазиатская конференция клуба «Валдай» состоится в здании Национальной библиотеки Татарстана и пройдет преимущественно в режиме очного участия. Ожидается, что в конференции примут участие более 60 экспертов из 16 стран — России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.

В Казани пройдет сессия, посвященная взаимодействию России и стран Центральной Азии. Будут обсуждать последствия пандемии, а также методы восстановления экономики после кризиса прошлого года. Кроме того, рассмотрят вопросы безопасности стран.

Татарстан нарастит поставку вертолетов и грузовиков в Туркменистан

На брифинге руководитель пресс-службы напомнила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов на днях побывал с рабочим визитом в Туркменистане, где встретился с заместителем Председателя Правительства страны Сердаром Бердымухамедовым. Он выразил заинтересованность в наращивании поставок «КАМАЗов», а также продолжении сотрудничества с Казанским вертолетным заводом.

«Задачи по итогам переговоров, которые поставил Бердымухамедов, — это наращивать поставки грузовиков и усилить сотрудничество с Казанским вертолетным заводом, потому что «Ансаты» и Ми-17 удобные вертолеты для местности Туркменистана», — сказала Лилия Галимова.

Туркменистан — один из самых крупных потребителей автомобильной техники марки «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Сегодня парк автомобилей «КАМАЗ» в стране насчитывает более 9 тыс. единиц. В Туркменистане представлена практически вся серийная линейка грузовиков КАМАЗа — самосвалы, тяжелая и полноприводная техника, а также спецтехника на базе шасси «КАМАЗ», специально разработанная для многих отраслей народного хозяйства этого государства. Имеется контракт на поставку 1982 единиц техники в Туркменистан за 2019-2021 годы. До августа этого года планируется отгрузить последнюю партию в составе 189 единиц.

Взаимодействие Туркменистана и Казанского вертолетного завода началось тоже в 2009 году, когда был поставлен первый вертолет. Затем до 2015 года Туркменистан получил от Татарстана 11 вертолетов. А по итогам подписанных прямых контрактов между КВЗ и агентством «Туркменховаеллары» в 2020-2021 годах было поставлено по одному медицинскому вертолету Ми-17-1В и «Ансат».

Казанскую школу №175 планируют открыть к началу следующего учебного года

В казанской школе №175 после трагедии, устроенной Ильназом Галявиевым, пройдет капитальный ремонт, который должен полностью поменять облик школы, чтобы она не ассоциировалась у учеников с печальными событиями. Возможно, там даже появится бассейн.

«Президентом поставлена задача, чтобы полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов. Чтобы чисто по ощущениям, визуально внутри она была не просто новая, но и по восприятию, функционалу она была шире. Как один из вариантов предусмотреть возможность строительство бассейна», — сообщила Галимова.

Сейчас там уже началась подготовка к капитальному ремонту, он будет полностью профинансирован из бюджета Татарстана.