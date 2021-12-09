Клуб предпринимателей Ак Барс Лабс – проект года в премии «Время инноваций»

Ак Барс Банк стал лауреатом ежегодной премии «Время инноваций» в номинации «Проект года» в категории «Бизнес и сервис». Престижной наградой отмечен клуб предпринимателей Ак Барс Лабс. Церемония награждения победителей состоялась 8 декабря в Дубае в рамках деловой программы павильона России на «Экспо 2020».

«Ак Барс Банк выступает за развитие бизнес-среды, одно из обязательных условий для этого — качественный нетворкинг. В 2021 году банк создал клуб предпринимателей Ак Барс Лабс — закрытое сообщество собственников бизнеса, где предприниматель может провести чекап бизнеса, определить точки роста и получить поддержку», — отметила руководитель корпоративного блока Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

Резиденция клуба предпринимателей находится в Казани в офисе нового формата Ак Барс Банка «Лучше». В лектории офиса регулярно проходят встречи, мастер-классы и другие мероприятия клуба, призванного «раскачать» предпринимательское сообщество Татарстана, поменяв привычный формат бизнес-встреч в республике.

На сегодняшний день в клубе уже более 600 участников. Вступить в него можно по ссылке.

Напомним, «Время инноваций 2021» — ежегодная независимая премия, вручаемая за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году премия проходит уже в одиннадцатый раз.