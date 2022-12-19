Клуб предпринимателей Ак Барс Лабс признан проектом года

В Самаре прошло награждение победителей ежегодной премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Клуб предпринимателей Ак Барс Лабс был признан победителем в номинации «Проект года» в категории «Поддержка и развитие малого бизнеса».

Премия «Развитие регионов. Лучшее для России» отмечает своим знаком компании, товары, услуги и персоналии, которые создают лучшие товары, услуги, бизнесы и социальные проекты на благо России.

Напомним, Ак Барс Банк создал клуб предпринимателей в 2021 году как сообщество собственников бизнеса. Здесь предприниматель может провести чекап бизнеса, определить точки роста компании и получить поддержку экспертов и единомышленников. На сегодняшний день в клубе уже более 1,6 тыс. участников.

Резиденция клуба предпринимателей находится в Казани в офисе нового формата Ак Барс Банка «Лучше». В лектории офиса регулярно проходят встречи, мастер-классы и другие мероприятия клуба, призванного «раскачать» предпринимательское сообщество Татарстана, поменяв привычный формат бизнес-встреч в республике. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК