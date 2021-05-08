Клуб офицеров при Полпредстве РТ возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

В Москве представители клуба офицеров и других объединений, организованных при Полпредстве Татарстана в РФ, возложили цветы к памятнику маршала Георгия Жукова и Могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства.

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы и 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Участниками церемонии стали заместитель Премьер-министра РТ — полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин, председатель клуба офицеров генерал-полковник Валерий Баранов, генерал-майоры Тимур Гареев, Ильдар Зиннатуллин, генерал-лейтенанты Юрий Демидов, Рушан Мязитов, Салих Шамсунов, Герои России Марат Алыков, Венер Мухаметгареев, Сергей Тулин. Также на мероприятии присутствовали Дамир Динниулов и Владимир Чайников — представители Совета генералов Татарстана, которые прибыли из Казани.

С приближающимся Днем Победы клуб офицеров поздравил начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Приветственные слова от его имени зачитал контр-адмирал Сергей Козлов.

Клуб офицеров при Полномочном представительстве РТ по РФ был создан около 10 лет назад. Его участниками являются свыше 180 ветеранов и военнослужащих Вооруженных сил РФ, ФСБ, сотрудников органов внутренних дел, Следкома и других правоохранительных структур. Среди них 16 Героев Советского Союза и России, которые проживают в московском регионе. Все участники клуба имеют непосредственное отношение к Татарстану — они либо являются татарами, уроженцами республики, либо учились, работали здесь.

В мероприятии участвовали представители клуба врачей, медиаклуба, клуба деятелей культуры и искусства, совета молодежи, также созданных при Полпредстве. На церемонии в Александровском саду присутствовали руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, общественность, татарстанские призывники, служащие в частях ВМФ России в Московской области.

Фото пресс-службы Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации