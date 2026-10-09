Клуб КХЛ ищет тренера за рубежом на зарплату от $1,5 до $2 млн в год

Фото коллажа metallurg.ru / dynamo.ru

Хоккейный агент Дэррил Вольски сообщил, что один из клубов КХЛ ищет главного тренера за рубежом с зарплатой от $1,5 до $2 млн в год. Название команды агент не раскрыл.

Сейчас в лиге только один клуб остаётся без постоянного наставника — тольяттинская «Лада», уволившая Павла Зубова в начале октября после серии из семи поражений подряд . Однако финансовые возможности автозаводцев вряд ли позволяют предложить специалисту такую зарплату .

Предположительно, речь идёт о магнитогорском «Металлурге», который на этой неделе отстранил от работы Андрея Разина на фоне конфликта с игроками . Клуб возглавляет турнирную таблицу КХЛ, а в разные годы «Металлург» уже приглашал иностранных тренеров — Майка Кинэна, Пола Мориса, Йозефа Яндача и других .