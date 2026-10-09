news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 9 октября 2026 17:41

Клуб КХЛ ищет тренера за рубежом на зарплату от $1,5 до $2 млн в год

Читайте нас в
Клуб КХЛ ищет тренера за рубежом на зарплату от $1,5 до $2 млн в год
Фото коллажа metallurg.ru / dynamo.ru

Хоккейный агент Дэррил Вольски сообщил, что один из клубов КХЛ ищет главного тренера за рубежом с зарплатой от $1,5 до $2 млн в год. Название команды агент не раскрыл.

Сейчас в лиге только один клуб остаётся без постоянного наставника — тольяттинская «Лада», уволившая Павла Зубова в начале октября после серии из семи поражений подряд . Однако финансовые возможности автозаводцев вряд ли позволяют предложить специалисту такую зарплату .

Предположительно, речь идёт о магнитогорском «Металлурге», который на этой неделе отстранил от работы Андрея Разина на фоне конфликта с игроками . Клуб возглавляет турнирную таблицу КХЛ, а в разные годы «Металлург» уже приглашал иностранных тренеров — Майка Кинэна, Пола Мориса, Йозефа Яндача и других .

#кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сокращение на работе: кого не могут уволить в Татарстане

Сокращение на работе: кого не могут уволить в Татарстане

9 октября 2026
В России назвали регионы – лидеры по активности в ИИ

В России назвали регионы – лидеры по активности в ИИ

9 октября 2026
Новости партнеров