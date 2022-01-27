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Спорт
27 января 2022  16:49
Дамир Садриев

Клуб казахстанской Премьер-лиги обвинил «Рубин» в плагиате и потребовал Кварацхелию

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Клуб казахстанской футбольной Премьер-лиги «Аксу» уличил «Рубин» в плагиате и потребовал в качестве компенсации Хвичу Кварацхелию.

Казанский «Рубин» представил новичка, взятого в аренду полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в своих социальных сетях точно так же, как ранее своего нового главного тренера презентовал казахстанский «Аксу». В обоих случаях использовались комбинации игровых автоматов.

После этого представители павлодарского клуба в соцсети Instagram обратились к «Рубину» с шуточным заявлением, что они закроют глаза на плагиат идеи, если казанцы отдадут Хвичу Кварацхелию.

СММ-специалисты «Рубина» на сообщения казахстанских коллег пока никак не отреагировали. 

#фк рубин #чемпионат России по футболу #Хвича Кварацхелия
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