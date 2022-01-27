Клуб казахстанской Премьер-лиги обвинил «Рубин» в плагиате и потребовал Кварацхелию

Клуб казахстанской футбольной Премьер-лиги «Аксу» уличил «Рубин» в плагиате и потребовал в качестве компенсации Хвичу Кварацхелию.

Казанский «Рубин» представил новичка, взятого в аренду полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в своих социальных сетях точно так же, как ранее своего нового главного тренера презентовал казахстанский «Аксу». В обоих случаях использовались комбинации игровых автоматов.

После этого представители павлодарского клуба в соцсети Instagram обратились к «Рубину» с шуточным заявлением, что они закроют глаза на плагиат идеи, если казанцы отдадут Хвичу Кварацхелию.

СММ-специалисты «Рубина» на сообщения казахстанских коллег пока никак не отреагировали.