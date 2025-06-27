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На главную ТИ-Спорт 27 июня 2025 14:29

Клуб из Саудовской Аравии перехватил Лукаса Веру у «Локомотива»

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Клуб из Саудовской Аравии перехватил Лукаса Веру у «Локомотива»
fckhimki.com

Клуб из Саудовской Аравии предложил аргентинскому полузащитнику Лукасу Вере зарплату в 2,5 раза больше, чем «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Сегодня, 27 июня, Вера должен был прилететь в Москву и пройти медосмотр в течение двух дней, а затем подписать контракт. Однако сейчас Лукас близок к переходу в команду из Саудовской Аравии, сообщает источник.

Напомним, Лукас Вера выступал в РПЛ с 2022 по 2025 год. С 2022 по 2024 аргентинец играл за «Оренбург». Летом 2024 года полузащитник пополнил состав «Химок». По окончании сезона 2024/25 «красно-черных» лишили лицензии на выступления в РПЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем. Таким образом, Вера стал свободным агентом.

#фк химки #фк локомотив #спорт #футбол #премьер-лига
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