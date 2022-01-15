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Спорт
15 января 2022  19:41
Дамир Садриев

Клуб из немецкой Бундеслиги сделал официальное предложение «Рубину» по Абильдгору

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Немецкий «Аугсбург» сделал официальное предложение казанскому «Рубину» по опорному полузащитнику Оливеру Абильдгору. Об этом сообщает FT. 

Клуб из немецкой Бундеслиги предложил за 25-летнего футболиста казанского клуба 3.5 млн евро. «Рубин» в свою очередь ответил отказом на это предложение. 

Оливер Абильдгор перешел в казанский клуб летом 2020 года из датского «Ольборга» за 2 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7,5 млн евро. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги в 15 матчах датчанин отметился одним голом и 3 голевыми передачами.

#фк рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
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