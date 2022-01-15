Клуб из немецкой Бундеслиги сделал официальное предложение «Рубину» по Абильдгору

Немецкий «Аугсбург» сделал официальное предложение казанскому «Рубину» по опорному полузащитнику Оливеру Абильдгору. Об этом сообщает FT.

Клуб из немецкой Бундеслиги предложил за 25-летнего футболиста казанского клуба 3.5 млн евро. «Рубин» в свою очередь ответил отказом на это предложение.

Оливер Абильдгор перешел в казанский клуб летом 2020 года из датского «Ольборга» за 2 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7,5 млн евро. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги в 15 матчах датчанин отметился одним голом и 3 голевыми передачами.