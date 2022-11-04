Единственный клоун-перформер РТ поздравит с юбилеем Казанское театральное училище

В Доме актера имени Салимжанова стартует ноябрьская программа к 100-летнему юбилею Казанского театрального училища. 7 ноября единственный в республике клоун-перформер Руслан Риманас представит спектакль «День Р.».

«Это будет перформанс-импровизация, где в своем привычном амплуа – образе клоуна – я буду поздравлять училище с днем рождения. Все мы, когда готовимся к празднику, находимся в некоторой суете. Я думаю, каждому близок этот сюжет. На сцене будет то же самое, только преподнесено это будет несколько гиперболизировано, в жанре буффонады. Будет и интерактив с публикой, благодаря которому каждый зритель поучаствует в создании праздничной атмосферы», – рассказал о концепции Риманас.

Он является выпускником Казанского театрального училища мастерской Рустама Фаткуллина и проекта «Сад Дураков» от Института новой клоунады Джанго Эдвардса и Академии Дураков Славы Полунина во Франции. Риманас – единственный клоун в Татарстане, который выступает не на арене цирка, а на сцене, а также делает уличные спектакли.

Казанцы знают его по театральной лаборатории в жанре клоунады БалагурЛаб в Казанском Кремле, по семейному моноспектаклю «Приключение Луи и Реми», постановке «БукаЖка» и «Дети и Эти» театральной площадки Мон и другим проектам.