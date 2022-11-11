Клоун-перформер отправится на гастроли по семи городам и селам Татарстана

Монопектакль «Жизнь Н…» клоуна Риманас будет представлен в городах и селах Татарстана. Проект «Искусство клоунады в малых городах. Спектакль "Жизнь Н..."» — победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов при патриотическом форуме в 2021 году.

«Спектакль создан в жанре клоунады. Специальными гостями станут школьники, дети и взрослые с ОВЗ, дети мобилизованных и другие. Но спектакль будет доступен для всех желающих совершенно бесплатно, так как моя задача – развить жанр клоунады. Многие откроют для себя совершенно новый вид искусства, так как клоунада – это не только то, что показывают в цирке или делают аниматоры. Она бывает разной – не только смешной, но и странной, непонятной, интересной», – рассказал о проекте Руслан Риманас.

Он уже не первый год популяризирует жанр клоунады в республике. К примеру, казанцы знают его по театральной лаборатории в жанре клоунады БалагурЛаб в Казанском Кремле, по семейному моноспектаклю «Приключение Луи и Реми», постановкам «БукаЖка» и «Дети и Эти» театральной площадки Мон и другим проектам.

«Жизнь Н…» — это ожившее немое кино, но уже не на экране, а на сцене. Зрители увидят смешного и очень одинокого клоуна. Большая история собрана из множества маленьких, из которых каждый может почерпнуть что-то свое. А может и увидеть самого себя.

Показы пройдут в Бавлах (23 ноября), Бирюлях (24 ноября), Сарманове (25 ноября), Иннополисе (26 ноября), Нурлате (27 ноября), Черемшане (29 ноября). Гастроли завершатся 30 ноября в Верхнем Услоне.