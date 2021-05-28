Клоноскопия толстого кишечника: что это такое, и когда требуется проведение процедуры

Толстый кишечник – один из наиболее важных органов нашего тела. Он отвечает за всасывание жидкости и расщепленной пищи, удаление из организма отходов, выработку витаминов. При условии развития воспалительных процессов и прочих отклонений в работе органа могут возникнуть сбои, что негативно отразится на общем состоянии организма. Выявить недуги на ранней стадии и эффективно устранить некоторые нарушения поможет колоноскопия.

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О процедуре

Клоноскопия – это инновационная процедура, нацеленная на обследование тканей толстой кишки. В процессе ее проведения доктор может не только провести диагностику, но и выполнить ряд малоинвазивных операций.

Все манипуляции доктор проделывает при помощи специального прибора – клоноскопа. Такое оборудование представляет собой гибкую трубку, на конце которой расположена камера, источник света и щуп. Совокупность перечисленных составляющих позволяет специалисту внимательно осмотреть внутреннюю поверхность кишечника и выявить малейшие отклонения на ранней стадии.

Процедура отнимает порядка 20 – 30 минут и является безболезненной, поскольку проводится с применением наркоза. В процессе проведения процедуры используются легкие препараты, поэтому пациент пробуждается практически сразу же после завершения врачебных манипуляций.

Когда необходима клоноскопия

Доктор может выдать направление на прохождение такой процедуры в случае наличия у больного жалоб на регулярные сбои в работе кишечника, болевые ощущения в данной области и прочие неприятные симптомы. Как правило, после прохождения процедуры обнаруживают следующие отклонения и заболевания:

воспалительные процессы острого или хронического характера, вызванные разными причинами;

язвенный колит;

скрытые кровотечения;

болезнь Крона;

новообразования доброкачественного или злокачественного характера;

дивертикулез.

Болезни могут быть обнаружены на ранней стадии. В подобных ситуациях больному назначают курс терапии, направленной на устранение заболевания. Если недуг был диагностирован на поздних этапах, когда в организме появились осложнения, возможно проведение маломасштабных операций, позволяющих удалить небольшое новообразование или оказать воздействие на опасный участок неинвазивным способом.

Процедуру проводят прошедшие специальную подготовку доктора.