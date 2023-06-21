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Клишас: Закон об освобождении от уголовной ответственности не касается военных «Вагнера»
Новый закон о освобождающий от уголовной ответственности участников военной спецоперации, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не касается бойцов частной военной компании «Вагнер». Об этом заявил один из авторов документа сенатор Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете».
«Обсуждаемый законопроект касается только лиц, заключающих контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, на ЧВК он не распространяется», – пояснил Клишас.
Он напомнил слова Президента РФ Владимира Путина о том, что взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом, так как это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, по которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны РФ. Основатель ЧВК «Вагнер» вскоре после этого Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать никаких контрактов с военным ведомством.
Накануне депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, освобождающий от уголовной ответственности граждан, заключающих контракт на службу в Вооруженных силах РФ во время мобилизации, действующего военного положения или в военное время.
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