Европейские политики в течение восьми лет лгали о важности минских соглашений ради увеличения военного потенциала Киева. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда.

«Все 8 лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений", и всё это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Всё что нужно знать о "европейских ценностях"», – заявил в своем телеграм-канале сенатор.

Клишас отметил, что западными ценностями 21-го века являются «ложь, лицемерие, двойные стандарты, неоколониализм, идея собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств».

Бывший французский лидер в беседе с Kyiv Independent согласился с заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление своих вооруженных сил.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал разочаровывающими слова Меркель о минских соглашениях. Он заявил, что России следовало «раньше начинать» действовать в ситуации с Украиной, не пытаясь решить конфликт миром.