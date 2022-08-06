Клишас назвал Украину небезопасной для транзита газа из-за изъятия российских активов

Украина небезопасна для транзита природного газа. Об этом глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — заявил сенатор.

1 апреля Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества граждан России и лиц, «тесно связанных с ней», а также тех, кто отказывается осудить военную спецоперацию РФ. В пятницу украинский Президент заявил, уже конфискованы российские активы на общую сумму порядка 765 млн долларов.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.