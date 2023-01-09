Клишас напомнил Медведеву, что в России пока не приняли законы военного времени

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который предложил использовать законы военного времени в отношении «переметнувшихся к врагу» россиян. Сенатор напомнил, что в России таких законов пока нет.

«Конечно [нужно действовать] по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону»,— написал господин Клишас в своем телеграм-канале.

Накануне вечером Медведев, ссылаясь на опыт Великой Отечественной войны и действия других государств в иных военных конфликтах, призвал действовать в отношении «переметнувшихся» на сторону врага по особым правилам военного времени. По его мнению, это применимо в случае, когда закон не работает или не достигает цели.