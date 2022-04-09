Клишас и Захарова предрекли скорую блокировку YouTube

Сенатор Андрей Клишас выразил уверенность, что в России скоро будет заблокирован видеохостинг YouTube. Того же мнения придерживается и официальный представитель МИД Мария Захарова.

«YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона», - написал в своем телеграм-канале Клишас. Так он отреагировал на решение хостинга заблокировать официальный канал Госдумы «Дума ТВ».

Это же решение прокомментировала и Мария Захарова:

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. США, страны Европы и некоторые страны Азии отреагировали на это санкциями и другими ограничениями. Компании стали уходить из России, а соцсети начали блокировать аккаунты официальных органов власти России.