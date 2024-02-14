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Клип студентов из Казани под названием «Такого как Путин» показали в федеральных новостях
Студенты-иностранцы из Казани сняли музыкальный клип под названием «Такого как Путин». Творческое произведение студентов показали в новостях федерального телеканала «Россия 24».
«Присоединились иностранные студенты из нескольких вузов, отсюда и такое многоголосие», - комментирует телеведущая.
Как рассказала одна из авторов клипа, студентка казанского государственного института культуры Карина Нажимова, в создании видео участвовали ребята из 6 стран.
«Мы и сами не ожидали такого резонанса событий, что наше видео понравится такому количеству людей. Видео разлетается до сих пор в соцсетях и группах. Мы очень любим, ценим и уважаем нашего Президента», - делится эмоциями девушка.
Напомним, оригинальную композицию записали еще в начале 2000-х во время первого Президентского срока Владимира Путина. Ее исполняла группа «Поющие вместе». В клипе русская девушка пела о том, что мечтает встретить настоящего мужчину.
Одна из исполнительниц оригинальной песни Яна Дайнеко позже призналась, что, с одной стороны, удивлена вновь обрушившейся популярности, а с другой – это было ожидаемо.
По последним данным, видеоклип набрал уже больше 2 млн просмотров.
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