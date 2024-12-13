Клип Казанского Кремля набрал более миллиона просмотров

Фото: Казанский Кремль

Музей-заповедник Казанский Кремль выпустил серию роликов с Алисой. Ролики выходят на платформе ВК клипы. Руководитель Музея истории Благовещенского собора Алиса Астахова рассказывает о фондах и экспонатах Казанского Кремля. Всего вышло 10 клипов, 3 из них набрали более 500 тыс. просмотров, а более 1 млн человек захотели узнать «Как определили, что Казани 1000 лет?».

Астахова говорит, что было очень неожиданно и приятно увидеть эти многочисленные просмотры на роликах.

«Мы никогда не сомневались, что музейные фонды - это очень интересно! Здорово, что благодаря ВК мы смогли познакомить многомиллионную аудиторию с сокровищами нашего Музея-заповедника. Мы старались сделать видео качественными и интересными, и рады, что у нас это получилось: просмотры, комментарии и тот факт, что меня теперь узнают на улицах - прямое тому доказательство», - рассказала она.

Руководитель отдела маркетинга и пресс-службы Диана Сяфукова считает, что такая поддержка очень важна для учреждений культуры.

«В фондах Кремля большое количество экспонатов, которые хранят историю нашего края, но рассказать доступным для молодежи языком это не всегда просто. Целая команда работала для создания контента. Это и сотрудники фондов, и пресс-служба, и наша главная героиня ролика - Алиса. Мы благодарим VK за поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - говорит Сяфукова.

видео: группа ВК Музей-заповедник «Казанский Кремль»