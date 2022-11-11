Клинки с IV века до нашей эры до начала ХХ века: Нацмузей Адыгеи привез в Казань оружие

В Музее Пушечного двора музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка из фондов Национального музея Республики Адыгея – в столицу Татарстана приехали около 200 подлинных древних экспонатов выставки «Эволюция вооружения адыгского воина от древности до нового времени». Здесь и археологические находки (боевые топоры, наконечники копий и стрел, мечи, кинжалы, украшения конской сбруи и детали экипировки, скипетры), и этнографические образцы, такие как рубаха-оберег темиргоевского князя Джамбулата Болотокова, шлем и налокотники первой половины XVIII века, изготовленные для Ахмед-Гирей султана, сына крымского хана Давлет-Гирея.

«На выставке вы увидите экспонаты начиная от IV века до нашей эры, то есть майкопско-новослободинской археологической культуры, до конца XIX – начала ХХ века. Это и конская упряжь, и вооружение, и снаряжение… Главное, что мы хотели сказать этим проектом – черкесы, адыги не были воинственным народом, они не стремились к порабощению других народов, потому что для них самих очень важна была личная личная свобода. И все же им приходилось воевать, потому что надо было защищать себя сначала от ираноязычных, потом от тюркоязычных кочевников. А сами они, к слову, в отличие от всех них были оседлыми», – рассказала, открывая выставку, заместитель директора по развитию Национального музея Республики Адыгея Нальмес Шавгенова.

Она также обратила внимание, что понятия черкесы и адыги – синонимы, хотя первое – это имя-название народа, а второе – самоназвание. В подарок для библиотеки Казанского Кремля представитель Национального музея Адыгеи передала каталоги по коллекции золотого шитья и драгоценных металлов.

«Месяц мы готовились к открытию этой выставки, музей был закрыт на небольшой ремонт. Отрадно, что эта выставка открывается, когда мы отмечаем 100-летие государственности Республики Адыгея и в Год культурного наследия народов России», – в свою очередь отметила заместитель директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Светлана Коновалова.

После церемонии открытия заместитель директора по развитию Национального музея Республики Адыгея провела ознакомительную экскурсию для первых посетителей выставки. Увидеть оружие и военное снаряжение черкесов в Музее Пушечного двора можно будет до 16 апреля.