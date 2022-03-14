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Происшествия
14 марта 2022  12:02
Павел Климчак

Клининговая фирма из Казани выплатила зарплату пожилым сотрудницам после вмешательства СК

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По версии следствия, с февраля по июнь прошлого года руководство ООО «Казань Клининг» не выплачивало зарплату 22 пожилым сотрудницам, которые были наняты для оказания клининговых услуг. Задолженность составила более 700 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Во время расследования дела руководство компании полностью выплатило задолженность перед работниками. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#зарплата
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