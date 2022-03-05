Клинический психолог из Казани рассказал, как справиться с тревогой в сложное время

Клинический психолог, эксперт кафедры НЛП Академии социальных технологий Максим Боев в беседе с «Татар-информом» рассказал, что делать тем, кто испытывает стресс и тревогу на фоне проведения спецоперации на Украине.

«Тревога — это страх будущего, состояние, в котором необходимо принять решение, но я не могу определить, что мне делать. Это чувство, когда встаешь у порога и не можешь принять решение, надо его переступить или нет», — объяснил эксперт чувство тревожности.

По словам психолога, первое, что необходимо сделать, — это «попасть в реальность». «Старайтесь находиться в настоящем времени, здесь и сейчас. Жизнь продолжается: надо ходить на работу, кушать готовить, отвлекаться. Очень хорошо помогает осознанно что-то делать. Есть классная техника: пересчитать предметы и создать действия. Берите лист бумаги и пишите все, что крутится в голове», — посоветовал Максим Боев.

Также необходимо определить время для просмотра новостей, например один или два раза в день. «Не вступайте в длительные переписки или диалоги с теми, чье мнение сильно отличается от вашего. Если у вас появилось убеждение, что все пропало, мы скоро умрем, то оно, конечно, явно не ресурсное. Но если вы реально в это верите, то самое время прожить последние дни с пользой и на позитиве», — отметил психолог.

Еще одно, что крайне важно сделать, — это разделить ответственность. «Берите на себя ответственность только за то, что вы можете сделать, изменить. Все остальное оставьте миру, природе или тем, кто должен нести за это ответственность. Нет вашей ответственности — примите бессилие», — поделился собеседник агентства.

Еще один совет: постараться избавиться от негативных прогнозов.

«Не фантазируйте негативное будущее, тем более не транслируйте это родственникам, у кого слабое здоровье. Вы не знаете, как будет дальше. Никто не знает, возможно просчитать только вероятности, да и то если знать все переменные. На это никто не способен, кроме Бога. Если вы придумали, как все будет плохо, значит сможете придумать и позитивный вариант», — посоветовал специалист.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Через несколько дней главы народных республик обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.