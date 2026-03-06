Климов: «Татарстан - флагман развития прыжков в воду России»

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

В рамках отчетного собрания Президент федерации прыжков в воду РТ Ефим Климов подвел итоги 2025 года. Он отметил, что прошедший год стал одним из самых насыщенных и результативных с момента ограничений.

«Татарстан сегодня – это не просто регион, участвующий в соревнованиях, а кузница чемпионов, площадка международного уровня и флагман развития прыжков в воду России», – приводит слова Климова корреспондент «Татар-информа».

В составе сборной РТ в 2025 году во внутренних соревнованиях выступило 36 спортсменов, 11 из которых вошли в состав национальной команды России.

По итогам прошлого года татарстанскими атлетами было завоевано 152 медали: 60 золотых, 52 серебряных и 50 бронзовых.

Прыгуны в воду из Татарстана приняли участие в 10 международных стартах: на двух этапах Кубка мира, в суперфинале в Пекине и чемпионате мира в Сингапуре, а также на соревнованиях в Дубае и Гонконге.

Отчетное собрание федерации по прыжкам в воду проходит во Дворце водных видов спорта в Казани.