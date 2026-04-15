Климов о снятии санкций с водных видов: «Для Татарстана это значимый сигнал»

Президент федерации прыжков в воду РТ Ефим Климов оценил важность возвращения водных видов спорта России на мировую арену и выделил значимость сигнала для республики в данном отношении, подчеркнув опыт Татарстана в проведении крупных соревнований.

«Для Татарстана это тоже значимый сигнал: у республики есть опыт, инфраструктура и понимание, как проводить международные соревнования на высоком уровне, и при появлении такой возможности мы готовы к этой работе.

Возвращение наших спортсменов с флагом и гимном на международные соревнования – это принципиально важный шаг. Спортсмен должен представлять свою страну полноценно, а не в урезанном формате», – сказал Климов «ТИ-Спорту».

13 апреля 2026 года World Aquatics (Международная федерация плавания) приняла решение снять все ограничения с российских и белорусских спортсменов.

Ранее, 1 января 2026 года, организация допустила российских и белорусских ватерполистов к международным соревнованиям. Кроме того, полноценный допуск есть еще у двух отечественных федераций – тхэквондо и дзюдо.