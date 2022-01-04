Климатолог спрогнозировал сохранение «неустойчивой» погоды в 2022 году

В наступившем 2022 году в мире сохранится «нервная, неустойчивая» погода, характеризующаяся резкими перепадами температур, аномальным количеством осадков или их отсутствием. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Точно предсказать погоду на весь 2022 год нельзя. Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — пояснил специалист.

Он также спрогнозировал, что тенденция небольшого похолодания из-за процессов, происходящих в Тихом океане, сохранится.

«Скорее всего, для мира в целом 2022 год будет несколько холоднее, чем 2020 год, и примерно такой же, как 2021 год. Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат — прим. Т-и)», — объяснил Кокорин.

По мнению климатолога, в следующие десятилетия глобальное потепление приведет к постепенному повышению температуры воздуха.