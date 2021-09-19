Климатолог спрогнозировал морозную зиму из-за влияния арктических антициклонов

В этом году зима в России будет морозной из-за влияния антициклонов. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы, — отметил климатолог. — В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала».

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин сказал, что зимы в целом становятся теплее из-за глобального потепления, однако это процесс очень медленный. По его мнению, россиян ожидает переменчивая погода.

«Будет более активное перемещение воздушных масс по направлению Юг — Север, Север — Юг», — посчитал Кокорин.