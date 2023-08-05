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Климатолог рассказал, начнут ли выращивать арбузы и мандарины в Татарстане
Повышение температурного фона может повлиять на сельское хозяйство и другие отрасли республики. Если разумно подойти к увеличившемуся тепловому ресурсу, то в Татарстане действительно могут начать выращивать арбузы и мандарины. Об этом в интервью для «Татарстан-24» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.
«Но есть и коварство — в силу того, что у нас становится теплее, растет и засушливость. С одной стороны, мы получаем нужное для нас тепло, но с другой мы можем недополучить влагу, как это произошло в этом году», — добавил специалист.
По его мнению, до начала выращивания новых культур потребуется адаптация как семян, так и самих хозйств. К примеру, аграриям придется организовать полив или искусственное орошение, вывести сорта растений, более устойчивые к засухе.
Если это удастся, то «мы только победим и выиграем от этого изменения климата», уверен Аухадеев.
Он подчеркнул, что аграрный и другие сектора Татарстана приступили к переориентированию с учетом растущих температур.
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