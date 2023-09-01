Климатолог предупредил о «бракованной» зиме в России

Зима в этом году будет «с бракам» и не соответствующей статусу «русской». Из-за феномена Эль-Ниньо температуры будут выше климатической нормы, а погода — очень неспокойной, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С испанского — мальчик, малыш, — объяснил он происхождение термина. — Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на погоду планеты. В таком случае увеличится повторяемость атлантических циклонов с северо-запада — более 60% случаев с длительностью серий до 1-2-х недель».

Синоптик предупредил, что в декабре температуры будут на 1-2 градуса выше нормы, в январе аномалия усилится до 3-4, а в феврале — до 4-5 градусов. И если в первые два зимних месяца осадки будут в норме, то февраль будет очень снежным — осадков будет на 20–40% положенного объема.

«Короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями, опасными ледяными дождями и гололедными явлениями, — заключил Тишковец. — Нервозность зимы обусловит формирование плотного снежного покрова, который таять будет быстрее. Предварительно, весна придет раньше установленных климатом сроков».