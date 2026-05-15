Климатолог объяснил появление дымки над Казанью

Климатолог Тимур Аухадеев прокомментировал «Татар-информу» появление дымки над Казанью.

Сегодня днем в городе ухудшилась видимость, особенно это заметно с высоты многоэтажных домов. Над городом появилось нечто похожее на дымку или туман.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Тимур Аухадеев объяснил, что данное явление нельзя назвать туманом, так как воздух сегодня очень сухой.

«Воздух сухой в силу антициклональной погоды. Говоря про антициклон, можно отметить, что спутником его является нисходящее движение в атмосфере. Это значит, что в атмосфере задерживаются примеси – это могут быть выхлопы автотранспорта, различных производств. То есть в нынешней ситуации, как правило, ухудшается качество воздуха за счет содержания взвесей и за счет концентрации выбросов. Атмосфера плохо перемешивается при такой погоде. И это вполне нормально», – отметил климатолог.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Дать название этому явлению можно только после проведения анализа, добавил он.