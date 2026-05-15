Климатолог Карнаухов связал шопинг с ускорением глобального потепления

Чрезмерное потребление товаров, в том числе так называемый «шопинг ради удовольствия», влияет на климатические изменения на планете. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

По его словам, люди, которые покупают больше, чем им действительно нужно, увеличивают нагрузку на окружающую среду. Это приводит к росту производства, выбросов и объема отходов.

Карнаухов отметил, что поведение человека напрямую связано с изменениями климата. Он объяснил, что шопоголики часто приобретают вещи, которые им не нужны, после чего они оказываются на свалках.

В результате потребление становится избыточным и выходит за пределы реальных жизненных потребностей – иногда из-за невозможности остановиться или желания повысить социальный статус.

По словам ученого, современное человечество расходует значительно больше энергии и ресурсов, чем требуется для нормальной жизни. Это усиливает загрязнение окружающей среды и ускоряет глобальное потепление. В атмосферу выбрасывается все больше углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива, что усиливает парниковый эффект.

Он также подчеркнул, что мир уже находится в эпохе глобального потепления. При этом, даже если уровень углекислого газа в атмосфере перестанет расти, температура на планете продолжит повышаться из-за уже накопленных изменений.

Карнаухов предупредил, что без изменения потребительских привычек человечество может столкнуться с крайне тяжелыми последствиями. В предельном сценарии Земля может приблизиться к условиям, похожим на Венеру, где температура поверхности достигает около 450 градусов Цельсия.