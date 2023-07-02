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Климатолог: К концу XXI века климатическими мигрантами может стать треть населения Земли
При самом плохом сценарии изменения климата к концу этого века около 3 млрд человек будут вынуждены сменить место жительства. Такое мнение высказал климатолог Алексей Кокорин, передает РИА Новости.
«Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30% населения изменит свое место жительства», — говорит специалист.
При этом даже при наилучшем случае покинуть родные земли должны будут 10% населения из-за дефицита питьевой воды.
Чтобы избежать негативного сценария, страны должны достигнуть углеродной нейтральности, резюмировал Кокорин.
Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. Штаты и Евросоюз планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, а Индия — к 2070-му.
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