«Климатический проект»: новая ПГУ СИБУРа сократит выбросы CO₂ и укрепит энергобезопасность региона

СИБУР на «Казаньоргсинтезе» запустил Лушниковскую ПГУ. Она полностью покрывает потребности предприятия в электроэнергии, повышает надежность Казанского энергорайона и снижает воздействие на окружающую среду. Запуск установки расширяет возможности для строительства и промышленности, а также влияет на стоимость электроэнергии.





Мощность ПГУ превышает 14% от всего объема новой генерации в РФ

Суммарная мощность Лушниковской ПГУ по итогам испытаний составила 281 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть 100% потребности всего «Казаньоргсинтеза» в электрической энергии. Для сравнения: в России по итогам 2025 года всего было запущено новых энергетических мощностей на 1,5 ГВт. Следовательно, новая генерация КОСа превышает 14% от общегодового прироста.

Основное преимущество парогазовой установки в том, что она использует два цикла выработки энергии: сначала сжатый газ приводит в действие свою турбину, а затем отходящие горячие газы греют пар для паровой турбины.

По сути, ПГУ перерабатывает то, что раньше просто выбрасывалось в атмосферу. Эта технология обеспечивает выработку электрической энергии без отпуска тепла с высоким КПД около 53,9%. Для сравнения: КПД классической – паросиловой электростанции составляет 30–40%. Следовательно, ПГУ почти в полтора раза эффективнее, чем паросиловые установки, работающие на угле или газе.

Контракт на строительство ПГУ-250 был подписан еще в 2019 году с концерном Siemens, но в 2022 году иностранный партнер отказался от обязательств. СИБУР принял решение достроить объект своими силами, опираясь на опыт, полученный при строительстве Лемаевской ПГУ в Нижнекамске. В конце декабря 2025 года установка вышла на проектные параметры и получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Вы получили высочайший КПД»

Проект Лушниковской ПГУ представляет синергию нефтехимии и энергетики. Газотурбинная установка адаптирована для работы на вторичном ресурсе – синтетическом газе (сингазе), который образуется на производстве этилена. Этот газ сжигался на факелах, а теперь станет топливом для выработки электроэнергии. Утилизация этого вторичного ресурса на ПГУ позволит сократить углеродный след продукции предприятия.

Побывавший на открытии ПГУ министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев ценил новую установку.

«Это объединение сразу трех отраслей – энергомашиностроения, электроэнергетики и нефтехимической отрасли, – отметил он. – Все три отрасли объединились в реализации этого успешного проекта, который позволит теперь использовать синтез газов, который раньше сжигался на факелах».

Министр также указал на эффективность работы ПГУ. «Вы получили коэффициент полезного действия 53,9% – высочайший для отрасли. Вы смогли справиться с теми вызовами, которые стояли перед вами, перед всей нашей страной», – добавил глава Минэнерго.

Дефицит собственной электроэнергии в Татарстане сохраняется на уровне 5 млрд кВт⋅ч. Это порядка 15% от ежегодного объема потребления. Запуск ПГУ способствует стабилизации или снижению оптовых цен на электроэнергию за счет роста конкуренции и устранения ограничений. Таким образом, достигается комплексный положительный эффект: высвобождаются мощности для присоединения новых потребителей и оптимизируются режимы работы сетей при проведении ремонтных кампаний.

Ключевыми эффектами от запуска установки станут повышение энергоэффективности предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет применения вторичного энергоресурса.

«Этот объект имеет огромное значение для всей нашей нефтехимической деятельности. Он обеспечивает устойчивость, технологическую независимость и, безусловно, экономическую эффективность предприятий группы, – сказал председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов. – Именно такие проекты позволяют нам сохранять конкурентоспособность нашей продукции – полиэтилена, полипропилена, поликарбонатов, каучуков и многих других материалов. Это имеет долгосрочный стратегический смысл и напрямую связано с интересами наших потребителей – предприятий самых разных отраслей, для которых мы работаем».

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что ввод Лушниковской парогазовой установки способствует серьезному укреплению энергетической безопасности:

«Современные энергетические машины на 280 МВт – это дополнительные мощности для нашей республики. Самое главное – совершенно другая экономика. Вы большие молодцы! Запустить такой сложный объект – это дорогого стоит».

Запуск ПГУ обеспечил создание 57 новых высококвалифицированных рабочих мест. Операционный блок полностью укомплектован казанскими инженерами и технологами, прошедшими специальное обучение для работы на новейшем оборудовании.

«Это смелое решение, подкрепленное компетенциями»

Эксперты назвали запуск ПГУ смелым решением, которое требует высоких профессиональных компетенций.

Директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко назвал проект востребованным и полезным во всех отношениях. Установка, работающая на вторичных энергоресурсах, – это большой плюс не только для предприятия и СИБУРа, но и для окружающих потребителей.

«Промышленники, которые строят свои генерирующие мощности, подставляют плечо нашей энергосистеме, – рассуждает Дзюбенко. – В условиях, когда энергетическая отрасль требует дорогостоящего обновления, это позволяет экономить общие капитальные затраты. Кроме этого, сокращается объем спроса, вытесняется более дорогое предложение, что положительно влияет на текущие энергоцены для потребителей в регионе. Благодаря СИБУРу в Татарстане усиливается энергообеспеченность и самостоятельность без необходимости сетевого строительства и энерготранзита. Это точно эффективнее, чем если бы предприятие снабжалось из внешних источников».

Эксперт отметил высокий уровень КПД новой генерации. «Высокая энергетическая эффективность новой установки достигается за счет внедрения парогазового цикла, который в сравнении с паросиловым циклом дает высокий КПД и минимизацию затрат на топливо, – добавил Дзюбенко. – Важно, что СИБУР в лице «Казаньоргсинтеза» сделал еще один серьезный шаг в сторону повышения энергоэффективности, это помогает повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, а значит, и российской экономики в целом».

Технологически парогазовое оборудование довольно сложное, и в условиях санкционных ограничений запускать такие объекты без участия лицензиаров – непростая задача, обратил внимание директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

«Смелое решение, – оценил он. – Значит, оно подкреплено компетенциями: коллеги способны и готовы гарантировать работу такого сложного объекта. Это важный шаг в части нашего технологического суверенитета. Такие решения и результаты заслуживают самой высокой оценки».

Дзюбенко указал и на экологический эффект. «Сжигание вторичных энергоресурсов в котле дает полезные киловатт-часы, снижает выбросы, а также потенциально уменьшает возможные экологические штрафы – это говорит о бережливом производстве, экономии ресурсов и заботе об окружающей среде», – отмечает он.

Заместитель директора Института проблем экологии и недропользования АН РТ, доктор биологических наук Дмитрий Иванов назвал Лушниковскую ПГУ «конкретным климатическим проектом», реальным вкладом в декарбонизацию и шагом к низкоуглеродной экономике, где технологии играют решающую роль. По его словам, важно, что при реализации этого проекта экология и экономика шли рука об руку. «Три процента сокращения выбросов углекислого газа – цифра, на первый взгляд, скромная, но этот вклад в уменьшение объемов парниковых газов очень важен, особенно если такие шаги наши предприятия будут делать регулярно, – заметил он. – Если поступательно следовать этому пути, качество нашего воздуха будет улучшаться».

Важно, что в основе ПГУ экономия ресурсов, объясняет эколог. «Тепло от сжигания синтетического газа раньше просто уходило в атмосферу, теперь оно используется для получения дополнительной энергии. Тем самым достигается существенная экономия бюджетообразующего предприятия, что важно для города и для республики, которые могут получить дополнительные налоги от прибыли завода. Сам факт выделения средств на модернизацию производства в наше суровое экономическое время – это хороший пример для других предприятий», – резюмировал Иванов.

Редактор информационно-аналитического центра Rupec Дмитрий Семягин отметил, что проект важен в первую очередь для самого предприятия и города, где он реализован. Он существенно повышает энергобезопасность и энергоэффективность производства, позволяет поддерживать экологический баланс на этой территории. Производство защищено от непредвиденных остановов по вине поставщика электроэнергии или пара, что позволяет вести бесперебойную работу и снижать экологическую нагрузку, которая может возрастать в период остановов. Использование вторичных ресурсов в качестве топлива, даже частичное, заметно повышает экологические показатели.

Семягин подчеркнул, что сейчас подобных энергетических проектов в России реализуется немного. Поэтому завершение проекта в условиях внешних ограничений, без лицензиара дало команде запуска возможность самостоятельно находить решения непредвиденных задач, которые всегда возникают на новых объектах. «Это опыт, повышающий профессионализм и ценность этой команды», – заключил он.