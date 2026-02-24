news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 февраля 2026 12:51

Климатическая весна в Татарстане наступит после 20 марта – синоптик

Читайте нас в
Телеграм

Климатическая весна в Татарстане окончательно установится после 20 марта. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Среднесуточная температура должна установиться выше 0 градусов», – сказал эксперт. Данный фактор служит основным в прогнозировании климатической весны.

Фенологическая весна, учитывающая также сход снежного и ледяного покрова, наступит позднее. На мелких и крупных реках лед тронется не раньше середины апреля, заключил Ильин.

#погода в рт #весна #синоптики
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

23 февраля 2026
Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

23 февраля 2026