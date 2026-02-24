Климатическая весна в Татарстане наступит после 20 марта – синоптик

Климатическая весна в Татарстане окончательно установится после 20 марта. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Среднесуточная температура должна установиться выше 0 градусов», – сказал эксперт. Данный фактор служит основным в прогнозировании климатической весны.

Фенологическая весна, учитывающая также сход снежного и ледяного покрова, наступит позднее. На мелких и крупных реках лед тронется не раньше середины апреля, заключил Ильин.