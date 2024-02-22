Клим Шипенко снимет фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко

Фото: АО «СТС»

26 февраля в 19:30 на СТС премьера комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» производства Art Pictures Vision. В новой истории Павел Деревянко играет себя — актёра, готового ради роли Ломоносова сменить столицу на Холмогоры.

По сюжету Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Но актёра настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину учёного, которого видит в своих фантазиях. Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат Холмогор (Артём Волобуев) строит предвыборную компанию с помощью звезды.

«Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим и хотелось посмеяться, — рассуждает Павел. — Поездка в Холмогоры изменила жизнь героя, проучив его. Персонаж очеловечивается, с него сходит ненужная шелуха». Актёр добавляет, что рад снова поработать с Климом Шипенко: «Очень надеюсь, что впереди у нас ещё немало проектов. Кстати, в новом сериале он тоже иронизировал, потому что в жизни мы не совсем так работаем».

В сериале герою Павла предстояло оказаться за бортом катера и на коне, тонуть в болоте, принимать роды у коровы и встретиться с кабаном. Его коллега Антон Богданов, который также участвовал в трюковых сценах, признавался, что на съёмках удалось погрузиться в быт поморов. «Вспомнил, как рубить дрова, на рыбалке наколол червяка на крючок и даже смолил карбас — огромную лодку северных народов. Я простой парень, так что мне всё это близко», — делится актёр, который ради роли отрастил щетину.

Для экранной супруги Антона — Вероники Васант — главным «трюком» стали съёмки с гипсом. «Параллельно со съёмками выпускала спектакль в МХТ имени Чехова, где на одной из репетиций упала, — вспоминает актриса. — Меня срочно положили в Боткинскую, где я пролежала три дня, а на следующий день после выписки уже была на площадке. Две с половиной недели ходила в гипсе, так что придумывали с художниками, как это спрятать. Что интересно, у моей героини тоже случилась травма левой руки. Только у неё вывих со смещением, а у меня перелом. Просто мистика какая-то!»

Большая часть съёмок прошла в селе Ломоносово, Архангельске и на Рыбинском водохранилище. Экстерьер дома Беловых нашли в Переславле-Залесском, а интерьер создавали в Балашихе. Над комедией работали автор сценариев «Родкома» и «Дылд» Дмитрий Белавин, оператор Антон Пай («Контакт») и режиссёр короткометражного кино Раиля Каримова, для которой новый проект стал сериальным дебютом.

«КАК ДЕРЕВЯНКО ЛОМОНОСОВА ИГРАЛ»

Производство: Art Pictures Vision

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 13

Режиссёр-постановщик: Раиля Каримова

Оператор-постановщик: Антон Пай

Продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян, Павел Данилов

Креативный продюсер: Дмитрий Белавин

Исполнительный продюсер: Екатерина Рыжая

Авторы сценария: Дмитрий Белавин, Екатерина Щербатюк, Александра Лушина, Александр Бережной

В ролях: Павел Деревянко, Антон Богданов, Вероника Васант, Ольга Кавалай-Аксёнова, Варвара Володина, Артём Волобуев, Алексей Батанин и другие

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