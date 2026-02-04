Клим Костин рассказал о курьезной шайбе в ворота «Сочи»

Фото: cska-hockey.ru

Форвард ЦСКА Клим Костин прокомментировал свои первые заброшенные шайбы за армейцев. В матче с «Сочи» (3:1) хоккеист оформил дубль.

Костин отметил положительные эмоции и доверие, которое ему оказали тренеры с первых дней в команде. По его словам, голы — это результат общей командной игры.

Первый гол получился после касания его клюшки.

«Сначала даже расстроился, думал, клюшка сломалась», — поделился деталями эпизода Костин.

Вторую шайбу он назвал самой простой в своей карьере. Хоккеист уже начал откатываться в свою зону, ожидая проброс, но услышал крик главного тренера Игоря Валерьевича: «Играй, играй!». «Я развернулся, шайба оказалась прямо передо мной… Видимо, это вознаграждение за терпение», — приводит слова нападающего пресс-служба ЦСКА.

Оценивая непростую игру в целом, Костин подчеркнул, что команда проявила характер, сыграла внимательно и выполнила установки тренерского штаба.