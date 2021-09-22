Клиенты ВТБ удвоили спрос на семейную ипотеку

С момента расширения условий семейной ипотеки для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля — уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса на программу в IV квартале.



Общий объем выдач в рамках семейной ипотеки в ВТБ с 2020 года составил уже около 75 млрд рублей, причем в этом году клиенты банка оформили по ней более 10 тыс. кредитов на 37 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки для семей с детьми являются Москва и Московская область (4,4 тыс. кредитов на 25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд), Республика Татарстан (3,7 млрд), Новосибирская область (2,7 млрд) и Республика Башкортостан (2,2 млрд).



«По итогам III квартала доля семейной ипотеки в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы — это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой. По нашим прогнозам, спрос на семейную ипотеку в IV квартале продолжит дальнейший рост. Традиционно заемщики, в том числе семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной», — прокомментировал динамику показателя вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.



ВТБ первым среди российских банков стал принимать заявки по семейной ипотеке после модернизации с 1 июля 2021 года. Ставка по кредиту на покупку или рефинансирование в рамках программы составляет 5%, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн рублей в остальных регионах. К 2023 году ВТБ планирует довести объем сделок по ней до 200 млрд рублей.



В рамках ипотеки с господдержкой, которая была запущена в апреле 2020 года, ВТБ выдал своим клиентам уже 110 тыс. кредитов на 360 млрд рублей. В прошлом году заемщики оформили по ней почти 200 млрд рублей ипотеки, в этом — около 160 млрд. По мнению аналитиков ВТБ, спрос на программу будет частично компенсирован семейной ипотекой.



«После корректировки условий госпрограммы интерес заемщиков сместился в сторону семейной ипотеки. Мы уверены, что при достижении банками установленного лимита по госпрограмме он будет дополнительно увеличен. Льготная ипотека повышает доступность кредитов для населения, уже доказала свою эффективность и должна быть реализована до фактического окончания ее срока», — уверен Евгений Дячкин.



В этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По оценке ВТБ, за восемь месяцев российские банки увеличили выдачу жилищных кредитов на 62%, до 3,5 трлн рублей. Банк прогнозирует, что к концу года объем продаж на рынке может впервые достигнуть 5 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного сегмента — за январь — август 2021 года клиенты банка оформили ипотеку почти на 700 млрд рублей.