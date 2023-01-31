Клиенты ВСК помогут подросткам из детского дома подготовиться к поступлению в вузы

Клиенты Страхового Дома ВСК, участвовавшие в акции «Добрая пятница», помогут воспитанникам детского дома подготовиться к поступлению в вузы.

Акция «Добрая пятница» прошла совместно с благотворительным фондом «Арифметика добра». В рамках акции клиентам предоставлялась возможность оформить программу защиты со скидкой до 25% на 4 различных вида страхования: защита выезжающих за рубеж, страхование имущества, защита от несчастного случая и страхование жизни и здоровья. С каждого оформленного по акции полиса 50 рублей перечислялось на реализацию образовательной программы «Шанс».

На собранные средства воспитанники детского дома в Красноярском крае будут заниматься с преподавателями, которые расскажут им о выборе профессии, карьерных возможностях и о том, как идти к своей цели. Через онлайн-платформу ребята с репетиторами подтянут сложные предметы школьной программы.

«Каждый ребенок мечтает об исполнении заветных желаний в новогодние праздники, и дети-сироты не исключение. Но им приходится добиваться всего в этой жизни самостоятельно, без помощи родителей, и лишь у менее чем 1% выпускников детских домов получается поступить в вузы после школы. Чтобы повысить эти шансы, перед Новым годом ВСК как социально ответственная компания запустила акцию. Так, многие неравнодушные люди, защищая свое имущество или здоровье страховыми программами, помогут исполниться мечтам ребят из Красноярского края. Это замечательные и амбициозные дети, которые заслуживают большого будущего. Уверен, они станут профессиональными специалистами», — отметил Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

«Программа „Шанс“ — это не только онлайн-уроки, тренинги и профориентация подростков из детских домов и приемных семей. Это возможность сформировать навыки, необходимые для самостоятельной жизни: научиться делать выбор, принимать решения, достигать целей. Благодаря вашей поддержке трое ребят смогут поверить в себя и свои силы, научатся занимать активную жизненную позицию, выстраивать долгосрочные и надежные отношения, улучшать успеваемость в школе, поступать в те учебные заведения, которые позволят им сделать свою жизнь лучше», — добавила Татьяна Николаева, руководитель программы «Шанс».