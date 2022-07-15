Клиенты Tele2 смогут покупать топливо со скидкой через Яндекс Заправки
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам во время летних поездок по стране сэкономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр с помощью сервиса Яндекс Заправки.
До 31 августа 2022 года абоненты Tele2 могут получить скидку 2 рубля с каждого литра топлива на первые 100 литров при оплате через сервис Яндекс Заправки, к которому подключены около 8500 АЗС по всей России. Сервис доступен в Яндекс Картах и Навигаторе, а также в отдельном приложении, которое доступно на Android и iOS.
С помощью Яндекс Заправок топливо на АЗС можно оплачивать через приложение в смартфоне. Клиенту не нужно идти на кассу и ждать в очереди. Чтобы воспользоваться акцией, абоненту нужно перейти в раздел «Скидки и бонусы» приложения Яндекс Заправки, выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении.
Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка, в которой водитель выбирает колонку, тип и количество топлива. Далее останется лишь оплатить его и заправить бак — самостоятельно или с помощью сотрудника АЗС.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:
«Интерес к внутреннему туризму уже несколько лет стабильно демонстрирует растущую динамику. Многие предпочитают личный автомобиль другим транспортным средствам для путешествий в формате выходного дня по своему региону или длительных поездок по стране. Совместно с Яндекс Заправки мы предлагаем нашим абонентам сэкономить на поездках этим летом и предоставляем скидку на топливо. Для нас это очередной успешный пример коллаборации с партнером-лидером в своем сегменте, чьи ценности созвучны нашему стремлению выйти за рамки мобильной связи и поддерживать стиль жизни клиентов».