Клиенты Т2 заказали более 1 миллиона проверок утечки персональных данных от «Солара»

Фото: пресс-служба T2

Российский оператор мобильной связи T2 совместно с «Соларом» подвел итоги работы сервиса проверки на утечки персональных данных за 2024 год. Компании запустили услугу в августе, с этого момента клиенты Т2 заказали более 1 млн отчетов. Сервис доступен бесплатно для всех абонентов Т2 и «Ростелекома».

Клиенты T2 и «Ростелекома» могут бесплатно получить обновленную форму отчета о предположительных утечках своих персональных данных. Услуга на базе сервиса Solar AURA ежедневно мониторит сеть и собирает информацию о скомпрометированных данных: имя, телефон, почта, адрес и пароли. В отчете также указаны вероятные даты утечек и цифровые площадки, с которых они произошли. Информация помогает своевременно менять пароли и предотвращать взломы аккаунтов.

Воспользоваться услугой можно в личном кабинете на сайтах компаний, а также в мобильных приложениях. Пользователь также получит рекомендации от экспертов Solar AURA, как защитить данные от мошенников.

«1 млн проверок на утечки персональных данных — показатель роста ответственности пользователей при обращении с данными. Мы неоднократно говорили, что в борьбу с киберугрозами Т2 входит не только как мобильный оператор, но и как компания, которая заботится о своих клиентах», — сказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

«Сервис AURA ежедневно фиксирует новые массивы утечек и предоставляет отчеты пользователям. Это дает возможность каждому более осознанно относиться к своей цифровой защите», — подчеркнул директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Игорь Сергиенко.

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