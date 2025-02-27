Клиенты Сбера могут рассчитать потенциал ипотеки без заявки в банк

Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"

Как новый ипотечный стандарт повлияет на рынок недвижимости? Как рассчитать потенциал ипотеки без подачи заявки в банк и влияния на кредитный рейтинг? Как развивается исламская ипотека в Татарстане? На эти и другие вопросы ответили сегодня участники форума Domclick Digital Day в Казани.

Активное участие в обсуждениях при формировании единого ипотечного стандарта, введенного Банком России в 2025 году, принимали специалисты Сбербанка. Новая норма ограничивает срок ипотеки 30 годами, а сумму — 80% от стоимости жилья.

«Ипотечный стандарт появился тогда, когда регулятор увидел достаточно рискованные, непрозрачные схемы на рынке недвижимости. Это инструмент, который защитит людей от «серых» схем. Стандарт, безусловно, не должен вводить ограничения на развитие инструментов на рынке, но он должен сделать все процессы максимально прозрачными», - сообщил журналистам директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

В числе основных задач нового инструмента – ограничение выдачи ипотеки по программам с застройщиками, которые предлагают заемщику низкую ставку за счет искусственного повышения стоимости жилья, а также стандартизация раскрытия информации.

«Нас этот стандарт никак не ограничивает. У многих продажи выходят на первый план, но наша позиция такова - нельзя смотреть на продажи в отрыве от человека. Нужно смотреть на последствия, которые может принести тот или иной инструмент на рынке в будущем, а не в моменте», - подчеркнул Алексей Лейпи.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"

При покупке квартиры очень важно не ошибиться, рассчитывая предстоящую финансовую нагрузку. Узнать, одобрят ли ипотечный кредит и на какую сумму, каким будем максимальный размер ежемесячного платежа, теперь люди могут без подачи заявки в банк и влияния на кредитный рейтинг. Все это стало возможным благодаря новой опции Домклик.

Ранее у клиентов не было возможности понять заранее, получится ли взять ипотеку в банке, также нельзя было предсказать на какую сумму можно рассчитывать и какие объекты недвижимости будут одобрены. Все, что можно было сделать — самостоятельно оценить шансы, узнав свой кредитный рейтинг из отчета по кредитной истории и посчитав свою долговую нагрузку. Благодаря инновационному решению можно рассчитать основные условия по ипотеке буквально за пару минут.

«Сервис оценки ипотечного потенциала — уникальный продукт, доступный только на Домклик. Инструмент существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита. Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком», - пояснил Алексей Лейпи.

Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно авторизоваться через Сбер ID. Сейчас сервис находится на этапе пилотирования и доступен ограниченному числу пользователей, однако в ближайшие месяцы будет масштабирован на всех клиентов.

В настоящее время жители Татарстана и других регионов апробируют мусульманские финансовые продукты, растет спрос на исламскую ипотеку. В отличие от традиционной, в исламской ипотеке, соответствующей нормам шариата, нет процентной ставки. В ходе эксперимента Сбербанк предлагает так называемую ипотеку Мурабаха: банк приобретает недвижимость и продает ее заемщику с наценкой в рассрочку.

Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории четырех регионов - Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. Эксперимент следует распространить на всю страну, считает начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде.

По словам эксперта, после запуска программы общее количество запросов на исламскую ипотеку составило около 2,5 тыс., из них были предодобрены примерно 800, общий объем портфеля предодобренного финансирования составлял приблизительно 5,5 млрд рублей.

«Если мы с вами говорим сегодня о традиционном продукте ипотеки и рассрочке исламского финансирования, то, по сути, они по своему ценообразованию никак не отличаются. Но у исламского финансирования есть один минус, который сегодня дорабатывается, мы не можем использовать льготы. При наличии льгот для партнерского финансирования те цифры, которые я вам назвал, можно смело умножать на четыре-пять. Это будут объемы рынка пока только в четырех регионах. Дальше, если закон изменится на всю Россию, у нас будет существенный спрос», - сообщил он.

При действующей ключевой ставке ипотека стала дорогим удовольствием, к сожалению, спрос на жилье падает. Когда начнется снижение ипотечной ставки? - насущный вопрос, волнующий всех участников рынка недвижимости.

«В обозримом будущем существует возможность того, что ставка начнет снижаться. Мы считаем, что она будет снижаться небыстро, но поступательное снижение ожидаем до конца этого года», - отметил Алексей Лейпи.

Безусловно, такие позитивные изменения благоприятно скажутся на рынке. Однако на ситуацию с ключевой ставкой оказывают влияние разные инструменты, добавил Лейпи.

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