Клиенты инвесткомпании Татфондбанка получат дополнительно 140 млн рублей

Республиканский фонд поддержки (РФП) начал новые выплаты клиентам инвестиционной компании Татфондбанка – «ТФБ Финанс», сообщила пресс-служба фонда.

В рамках очередного, десятого этапа выплат клиентам, пострадавшим в результате краха Татфондбанка, будет выплачено около 140 млн рублей.

На поддержку фонда могут рассчитывать те, кто уже ее однократно получал и по решению суда был переведен в третью очередь Татфондбанка. Те, кто получил выплату в размере 500 тыс. рублей в рамках этапа «всем по 500», но не был переведен в реестр Татфондбанка.

Выплаты полагаются также клиентам «ТФБ Финанс», которые ни разу не получали от фонда помощь из-за того, что сведений о них не было в реестре инвесткомпании. Они получат по 800 тыс. рублей (500 тыс. и 300 тыс. рублей).

Пресс-служба РФП напоминает, что одним из главных условий получения выплат остается решение суда, инициированное до 16 ноября 2018 года.

РФП на десятом этапе будет приобретать у клиентов «ТФБ Финанс» облигации Татфондбанка. Вся процедура оказания поддержки с момента открытия счета депо до перечисления средств занимает около одного месяца.

Республиканский фонд поддержки был создан в 2017 году по указу Президента Татарстана Рустама Минниханова для расчетов с вкладчиками Татфондбанка и Интехбанка, которые не попали в систему страхования вкладов. На сегодня поддержку получили 7,7 тыс. заявителей на сумму 2,4 млрд рублей.

Фонд взял на себя также расчеты с клиентами инвестиционной компании «ТФБ Финанс». По 500 тыс. рублей получили те из них, что был признан потерпевшим по уголовному делу и имел на руках решение суда об отказе (частичном отказе) в признании вкладчиком банка. Всего им было перечислено более 86 млн рублей.

После завершения всех этапов кредиторам первой и третьей очередей будет выплачено до 800 тыс. рублей дополнительно (сверх страховой суммы), до 1 млн рублей получат льготники и до 1,5 млн – труженики тыла, в полном объеме возвращены средства ветеранам Великой Отечественной войны.

Утерянные средства в полном объеме в итоге получат около 4,5 тыс. заявителей. Суммарная поддержка составит порядка 2,7 млрд рублей.