Клиенты билайна в Татарстане теперь могут звонить через Wi-Fi

Мобильный оператор билайн запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)* в Республике Татарстан: теперь абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi.

Одно из главных преимуществ технологии VoWiFi — это возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом, например, в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Кроме того, с помощью VoWiFi клиенты оператора могут отправлять SMS и совершать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России.

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Для подключения сервиса необходимо включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет и поддерживать технологию VoWiFi. Сейчас ее поддерживает около 150 моделей смартфонов, их количество постоянно увеличивается. Дополнительных платежей за подключение технологии нет.

«После запуска технологии VoLTE в республике в конце прошлого года мы готовы предложить нашим абонентам еще одну инновационную услугу от билайна — VoWiFi. Благодаря ей жители и гости Татарстана смогут оставаться на связи даже в местах, где, как правило, сигнал сотовой связи неустойчив. Например, спустившись на подземную парковку торгового центра или отдыхая в кофейне на цокольном этаже, абоненты не пропустят важный звонок или смогут быстро найти нужную информацию в сети», — прокомментировал новацию Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн.

*Голос через Wi-Fi. Wi-Fi — технология беспроводной передачи данных в локальной сети.

**Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна.

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