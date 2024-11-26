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Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информации
По данным билайн, за последние шесть лет интернет-трафик в мессенджерах вырос в 39 раз. Пользователи стали смотреть и отправлять больше видео, фото, голосовых сообщений. Также выросло использование и других сервисов.
Благодаря развитию сети и технологий клиенты оператора стали больше общаться с близкими, чаще звонить по видеосвязи, играть онлайн, смотреть видеои узнавать новое. В итоге объем трафика, который ежемесячно использует один клиент билайн, увеличился в 4 раза.
Чтобы комфортно пользоваться интернет-приложениями в условиях постоянно роста трафика, билайн не только прокачивает инфраструктуру, но и совершенствует её с помощью технологий умной сети.
С умной сетью тяжелые файлы отправляются быстрее, а 4G-интернетом можно пользоваться даже во время звонка. Сеть подстраивается под пользователя, чтобы он оставался на связи в самых разных ситуациях.
Какие еще «фишки» использует оператор, чтобы вы скачивали и передавали больше фото и видео? Узнайте, посетив сайт умной сети.
Качество услуг связи может зависеть от особенностей ландшафта, загруженности сети и прочих факторов. Подробнее об условиях оказания услуг оператора и зоне покрытия сети билайн – beeline.ru.
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