Клиенты Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться СБПэй

В июле 2022 года Банк ЗЕНИТ подключился к сервису СБПэй. Теперь клиенты финансовой организации могут совершать покупки в торговых точках и интернет-магазинах через С2В-платежи с помощью мобильного приложения Системы быстрых платежей.

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут подключить один или несколько счетов в приложении СБПэй. Для этого пользователям устройств на платформе iOS или Android необходимо скачать приложение, затем ввести номер банковского счета и указать номер телефона или выбрать иконку «ЗЕНИТ Онлайн» и перейти в приложение Банка ЗЕНИТ для подтверждения привязки к счету.

Для оплаты покупки клиенту необходимо войти в приложение СБПэй, отсканировать QR-код торгово-сервисного предприятия, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Зачисление средств проходит в течение 15 секунд, при этом комиссия за операцию не взимается. Платеж происходит напрямую со счета клиента, без использования данных банковских карт.