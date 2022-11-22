Клиенты банка «Открытие» могут воспользоваться онлайн-агрегатором для покупки каско

«Открытие Авто», блок автобизнеса банка «Открытие», объявил о начале работы собственного информационного сервиса, который помогает автовладельцам выгодно приобретать электронные полисы каско.

С помощью находящегося на сайте банка агрегатора предложений можно, буквально не выходя из дома, выбрать наиболее выгодный электронный вариант каско из списка, предлагаемого семью крупнейшими страховыми компаниями. При этом будет учитываться доступная персональная скидка.

Для этого в разделе «Страхование» на сайте банка нужно найти программу «КАСКО онлайн» и рассчитать стоимость полиса. Для этого вводим номер автомобиля, данные, указанные в водительском удостоверении, и свой номер контактного телефона. Если необходимо, выбираем дополнительные опции. Далее калькулятор рассчитает стоимость полиса с учетом выбранных параметров и скидок за стаж и безаварийную езду.

Завершается оформление полиса с помощью оператора компании, которую выберет клиент. Если необходимо, к нему могут выехать специалисты страховщика, чтобы на месте произвести осмотр транспортного средства. Также это можно сделать в режиме онлайн.

В числе преимуществ, которыми обладает электронный полис, можно назвать возможность быстро и удобно оформить его без посещения офиса. После оплаты полис будет отправлен клиенту на электронную почту, адрес которой он указал в процессе оформления. Документ придет не позднее следующего дня после оплаты.

При этом полис тут же появится в базе страховых компаний. Это можно легко проверить, набрав номер полиса на сайте Российского союза автостраховщиков. Полис в бумажном виде возить с собой необязательно. Достаточно предъявления документа инспектору ГИБДД на экране мобильного устройства.

По словам лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Дениса Сорокина, в финансовом учреждении идет постоянная работа по расширению продуктового портфеля. В нем появляются все новые полезные опции, которыми могут воспользоваться клиенты-автомобилисты.

Так, преимущества онлайн-оформления каско в дополнение к начавшей работать летом программе «ОСАГО онлайн» уже оценены клиентами банка. Впереди — новые востребованные автовладельцами услуги, которые готовится предоставить банк «Открытие».

Скоро сервисом можно будет воспользоваться с помощью интернет-банка и его мобильного приложения.

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