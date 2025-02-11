Клиентам ВТБ Лизинг доступен новый электрический кроссовер AVATR 11 со скидкой 10%

пресс-служба: АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новинку на российском рынке – электрический кроссовер AVATR 11. Клиенты лизинговой компании могут приобрести автомобиль в финансовую аренду на выгодных условиях со скидкой 10% от рекомендованной розничной цены.

Стильный современный высокотехнологичный электрокар люксового бренда AVATR 11 дебютировал на российском рынке в январе 2025 года. Модель доступна в трёх вариантах оснащения: 90 kWh RWD 5 seats, 116 kWh AWD 5 seats и 116 kWh AWD 4 seats. При покупке кроссовера в лизинг есть возможность гибко настроить параметры сделки, формируя комфортный ежемесячный платёж, а также получить дополнительную выгоду до 45% за счёт налоговых преференций по лизингу для компаний на общей системе налогообложения.

AVATR 11 в комплектации 116 kWh AWD 5 seats доступен клиентам ВТБ Лизинг по стоимости 6 750 000 рублей с преимуществом 750 000 рублей за счёт применения скидки. При сроке лизинга 5 лет и авансе 49% размер ежемесячного платежа составит 122 471 рублей, а экономия на налогах за весь период финансовой аренды превысит 3,6 млн рублей.*

Электрический кроссовер в версии 116 kWh AWD 5 seats оснащён аккумулятором ёмкостью 116,79 кВт·ч и двумя высокопроизводительными электродвигателями, которые в сумме развивают 578 л.с. и крутящий момент 650 Нм. Автомобиль сочетает в себе передовые технологии, динамику и премиальный комфорт.

Стоимость модели электрического кроссовера AVATR 11 в комплектации 116 kWh AWD 4 seats начинается от 7 800 000 рублей. Для клиентов ВТБ Лизинг автомобиль в рамках предложения доступен по специальной цене 7 020 000 рублей. Отличительными чертами этой версии являются двухместное исполнение заднего ряда с раздельными «капитанскими» креслами с обогревом, вентиляция и функции массажа, дополнительная площадка беспроводной зарядки.

Электрокары AVATR 11 подходят тем, кто ценит экологичность, стильный дизайн, мощные характеристики в сочетании с удобством и комфортом для передвижения по городским улицам и загородным трассам. Новинка российского авторынка представлена в семи цветовых решениях: глянцевый черный, серый и белый, матовый серый и белый, зеленый и песочный перламутр.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей AVATR 11 можно в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Налоговые льготы до 45% доступны компаниям на ОСН (до 25% - налог на прибыль, до 20% - возврат НДС). Стоимость техники действительна на 11.02.2025.

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