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Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафика
Tele2 предлагает клиентам новую подписку Mixx Play для тех, кому интересны игровые сервисы. Ее пользователям доступны расширенный каталог игр, дополнительный пакет трафика и блокировщик рекламы. Mixx Play можно добавить к основной подписке Mixx.
Услуга Mixx Play может быть подключена в дополнение к Mixx или как отдельная подписка. Она прежде всего ориентирована на абонентов, которые любят играть в мобильные игры. В рамках подписки пользователи устройств на базе Android получают доступ к AppTouch — огромному каталогу игр без рекламы и дополнительных покупок от Huawei.
В каталоге AppTouch пользователям подписки будет доступно более 600 бесплатных игр различных категорий: головоломки, настолки, гонки и другие. Это, например, оригинальный симулятор Holy Potatoes! A Spy Story?!, стратегия Age of War 2 и казуальная игра Crazy birds. Для активации сервиса необходимо зайти в приложение AppTouch под номером, на котором подключена подписка Mixx Play. Останется только выбрать игру из каталога, скачать ее и погрузиться в мир гейминга.
Серьезный фактор раздражения в интернете — рекламные окна, которые часто всплывают при просмотре страниц и открытии приложений. Помимо бонусов для игроков, подписка Mixx Play предлагает клиентам продвинутый блокировщик рекламы от Adguard для устройств на базе Android и iOS. Сервис блокирует любую рекламу и трекеры, ускоряет загрузку страниц и не ломает страницы блокировкой.
Наконец, пользователям предлагается дополнительный пакет интернета в 20 Гб. Стоимость подписки со всем комплексом сервисов в 200 рублей — это выгодное предложение, поскольку цена лотов на 20 Гб на «Маркете Tele2» начинается от 300 рублей.
При первом подключении Mixx Play предоставляется скидка 100% на абонентскую плату за услугу. С подробным описанием можно ознакомиться на сайте. Реклама. ООО «Т2 Мобайл».
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