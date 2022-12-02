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Ру Тат
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Экономика
2 декабря 2022  15:26

Клиентам Банка Казани теперь доступна виртуальная карта!

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Уже сегодня можно открыть дебетовую виртуальную карту в мобильном приложение банка. Банк Казани предлагает своим клиентам виртуальную карту платежной системы «Мир», которую можно открыть в мобильном приложении и личном кабинете на сайте bankofkazan.ru

Виртуальная карта — это стандартная дебетовая карта без физического носителя, ей можно оплачивать любые покупки в интернет-магазинах или использовать для бесконтактной оплаты через Samsung Pay и Mir Pay. 

•    По виртуальной карте доступны переводы онлайн.  
•    Внесение и снятие наличности на карту предусмотрено в любом отделении Банка Казани.
•    Реквизиты карты хранятся в мобильном приложении и личном кабинете на сайте банка.

Обслуживание карты бесплатное, доступен расходный лимит до 3 млн в месяц. 

Виртуальная карта Банка Казани действует по тарифному плану «Цифровой», с которым можно ознакомиться на официальном сайте банка

В мобильное приложение Банка Казани для оформления виртуальной карты потребуется всего несколько минут*. 

За подробностями вы всегда можете обратиться в наш Telegram-чат или мессенджер WhatsApp. Обязательно подписывайтесь на новости в Telegram-канале, чтобы быть в курсе выгодных предложений. 

*Мобильное приложение должно быть обновлено до последней версии от 5 октября 2022 года.

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#Банк Казани
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