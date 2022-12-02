Клиентам Банка Казани теперь доступна виртуальная карта!
Уже сегодня можно открыть дебетовую виртуальную карту в мобильном приложение банка. Банк Казани предлагает своим клиентам виртуальную карту платежной системы «Мир», которую можно открыть в мобильном приложении и личном кабинете на сайте bankofkazan.ru.
Виртуальная карта — это стандартная дебетовая карта без физического носителя, ей можно оплачивать любые покупки в интернет-магазинах или использовать для бесконтактной оплаты через Samsung Pay и Mir Pay.
• По виртуальной карте доступны переводы онлайн.
• Внесение и снятие наличности на карту предусмотрено в любом отделении Банка Казани.
• Реквизиты карты хранятся в мобильном приложении и личном кабинете на сайте банка.
Обслуживание карты бесплатное, доступен расходный лимит до 3 млн в месяц.
Виртуальная карта Банка Казани действует по тарифному плану «Цифровой», с которым можно ознакомиться на официальном сайте банка.
В мобильное приложение Банка Казани для оформления виртуальной карты потребуется всего несколько минут*.
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*Мобильное приложение должно быть обновлено до последней версии от 5 октября 2022 года.
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