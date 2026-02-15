Мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Financial Times сообщил, что украинская столица находится на грани катастрофы. По его словам, причиной столь тяжёлого положения стали повреждения объектов критической инфраструктуры, полученные за последние два месяца. Жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии, отопления и водоснабжения, согласно ТАСС.

Кличко также указал, что ситуацию усугубляет его давний политический конфликт с президентом Владимиром Зеленским. По мнению мэра, вмешательство главы государства в дела местного самоуправления, выражающееся в назначении военных администраций, подрывает ключевые реформы децентрализации. Он также упомянул об уголовных делах, возбуждённых против чиновников столичной мэрии, назвав их политически ангажированными.

В беседе с изданием Кличко заявил, что не намерен продолжать противостояние, подчеркнув, что его «перчатки давно повешены на гвоздь», и он не желает конфликтовать, особенно с соотечественниками.