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Кличко сообщил о взрывах в Киеве и Киевской области
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрывах в столице и в Киевской области. Военная администрация призывает горожан оставаться в укрытиях.
На данный момент воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Ранее местные СМИ сообщали, что взрывы также были слышны в Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Черкасской областях.
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