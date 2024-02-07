Кличко сообщил о взрывах в Киеве и Киевской области

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрывах в столице и в Киевской области. Военная администрация призывает горожан оставаться в укрытиях.

На данный момент воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Ранее местные СМИ сообщали, что взрывы также были слышны в Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Черкасской областях.