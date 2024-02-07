news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 7 февраля 2024 08:32

Кличко сообщил о взрывах в Киеве и Киевской области

Скопировать ссылку

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрывах в столице и в Киевской области. Военная администрация призывает горожан оставаться в укрытиях.

На данный момент воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Ранее местные СМИ сообщали, что взрывы также были слышны в Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Черкасской областях.

#киев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2